Максим Храмцов: «Я верю, что Россия вернется на международную арену и покажет всему миру, что отстранение сделало нас еще сильнее»

Максим Храмцов уверен, что Россия может вернуть позиции в мировом тхэквондо.

Сейчас российских спортсменов допускают до международных соревнований только в нейтральном статусе. Олимпийский чемпион Храмцов ранее объявил о паузе в выступлениях.

«Шаг вперед в мировом тхэквондо за последнее время был колоссальный. Нашей команде будет сложно догнать мировых лидеров, но я уверен, что это возможно, поскольку у нас прекрасная сборная и мощное молодое поколение. Все это показало первенство мира – у нас был отличный результат. Уверен, что наша сборная обязательно вернется и докажет всему миру, что мы на многое способны, мы вернем лидирующие позиции на мировой арене», – сказал Храмцов.

Олимпийский чемпион отметил, что в 2025 году у спортсменов полностью обнулился рейтинг, согласно новым правилам в тхэквондо.

«Это очень круто, поскольку дает возможности тем молодым спортсменам, которые заходят, либо лидерам, которые после Олимпийских игр обычно берут паузу на некоторое время. Это правило очень помогает, чтобы лидеры не ездили и не добирали недостающие им баллы, теперь у каждого спортсмена есть два года, чтобы показать свой уровень и готовность к Олимпийским играм. Так что сейчас есть хорошие шансы на участие в Олимпийских играх даже у меня, учитывая мой перерыв», – отметил Храмцов.

«Думаю, что да – я чувствую в себе потенциал [для участия в международных турнирах]. Тхэквондо – довольно-таки молодой вид спорта, но я могу показать себя, несмотря на то что мне 27 лет и уже считаюсь возрастным. Ближайшие турниры, которые я вижу для себя, – это чемпионат Европы, Гран-при и чемпионат мира. Соревнования в этом году я, к сожалению, пропускаю, но на следующие старты, если нам вернут флаг, я покажу его всему миру.

Многие спортсмены, и я в том числе, выступают под белым флагом и не сдаются в любом случае. Я верю, что Россия вернется на международную арену и покажет всему миру, что это отстранение сделало нас еще сильнее», – заявил спортсмен.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
тхэквондо
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
Максим Храмцов
отстранение и возвращение России
