Армрестлинг. Рейтинг East vs West. Лалетин лидирует среди левшей, Матюшенко – 6-й, Леван – лучший правша, Ларратт – 2-й
Виталий Лалетин возглавил рейтинг East vs West в армрестлинге среди левшей.
Список лучших в супертяжелом весе обновлен 23 февраля по итогам турнира East vs West 16.
Среди правшей продолжает лидировать Леван Сагинашвили.
Рейтинг East vs West
Супертяжелый вес
Правая рука
1. Леван Сагинашвили (Грузия)
2. Девон Ларратт (Канада)
3. Эрмес Гаспарини (Италия)
4. Джерри Кадоретт (США)
5. Майкл Тодд (США)
6. Геннадий Квиквиния (Грузия)
7. Алекс Курдеча (Польша)
8. Георгий Цветков (Болгария)
9. Виталий Лалетин (Россия)
10. Артем Морозов (Казахстан)
Левая рука
1. Виталий Лалетин (Россия)
2. Артем Морозов (Казахстан)
3. Давид Дадикян (Армения)
4. Алекс Курдеча (Польша)
5. Алижан Муратов (Казахстан)
6. Иван Матюшенко (Россия)
7. Камил Яблонски (Польша)
8. Тобиас Спорронг (Швеция)
9. Георгий Дзеранов (Казахстан)
10. Вагнер Бортолато (Бразилия)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: East vs West
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости