  • Спортс
  • Единоборства
  • Новости
  • Армрестлинг. Рейтинг East vs West. Лалетин лидирует среди левшей, Матюшенко – 6-й, Леван – лучший правша, Ларратт – 2-й
0

Армрестлинг. Рейтинг East vs West. Лалетин лидирует среди левшей, Матюшенко – 6-й, Леван – лучший правша, Ларратт – 2-й

Виталий Лалетин возглавил рейтинг East vs West в армрестлинге среди левшей.

Список лучших в супертяжелом весе обновлен 23 февраля по итогам турнира East vs West 16.

Среди правшей продолжает лидировать Леван Сагинашвили.

Армрестлинг

Рейтинг East vs West

Супертяжелый вес

Правая рука

1. Леван Сагинашвили (Грузия)

2. Девон Ларратт (Канада)

3. Эрмес Гаспарини (Италия)

4. Джерри Кадоретт (США)

5. Майкл Тодд (США)

6. Геннадий Квиквиния (Грузия)

7. Алекс Курдеча (Польша)

8. Георгий Цветков (Болгария)

9. Виталий Лалетин (Россия)

10. Артем Морозов (Казахстан)

Левая рука

1. Виталий Лалетин (Россия)

2. Артем Морозов (Казахстан)

3. Давид Дадикян (Армения)

4. Алекс Курдеча (Польша)

5. Алижан Муратов (Казахстан)

6. Иван Матюшенко (Россия)

7. Камил Яблонски (Польша)

8. Тобиас Спорронг (Швеция)

9. Георгий Дзеранов (Казахстан)

10. Вагнер Бортолато (Бразилия)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: East vs West
Геннадий Квиквиния
Армрестлинг
Джерри Кадоретт
Камил Яблонски
Георгий Дзеранов
Эрмес Гаспарини
Виталий Лалетин
Давид Дадикян
Девон Ларратт
Артем Морозов
Алекс Курдеча
Иван Матюшенко
Леван Сагинашвили
Майкл Тодд
Тобиас Спорронг
Георгий Цветков
East vs West
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Единоборства в Telegram
Главные новости
Арбузов и Галстян победили на турнире Большого шлема в Ташкенте, у Лаврентьева – серебро
вчера, 20:28
Российские дзюдоисты Блиев и Абдулаев выиграли золото на турнире Большого шлема в Ташкенте, у Гилязовой и Зуевой – бронза
28 февраля, 18:32
Росийская тхэквондистка Юлия Волкова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил
28 февраля, 08:58
Максим Храмцов: «Уверен, мы с европейцами никогда не найдем общий язык – кто-то из нас должен поменяться в корне, но мы этого точно делать не будем. Так что будем менять их»
227 февраля, 11:22
Олимпийский чемпион Храмцов: «Если спортсмен хочет высказаться относительно какой-то политической ситуации, если его ущемляют, это нужно делать»
527 февраля, 11:09
Олимпийский чемпион Храмцов: «Я не готов выступать в нейтральном статусе. Спорт вне политики – в моем понимании, понимании всей России и нашего лидера Владимира Владимировича»
5327 февраля, 10:11
Дзюдоист Башаев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Баку, Билалов – бронзу
16 февраля, 16:47
Армрестлинг. East vs West 16. Россиянин Лалетин забрал титул у Морозова, Ларратт победил Квиквинию, Гаспарини одолел Тодда, другие результаты
3915 февраля, 22:13
Тренер сборной России по тхэквондо: «Храмцов взял небольшую паузу. В первой половине года он не будет выступать на международных соревнованиях»
11 февраля, 20:02
Дзюдоист Адамян о бронзе турнира Большого шлема: «Это утешительный приз. Схваткой за медаль доволен, всем остальным – нет»
3 февраля, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
21 ноября 2024, 12:37
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
22 августа 2024, 20:13
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 09:25
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
19 февраля 2024, 08:27
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
10 октября 2023, 11:25
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
427 июня 2023, 16:48
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
12 июня 2023, 06:41
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»
16 мая 2023, 18:59
«Храмцов максимально готов. Но сейчас любой соперник может стать непростым». Тренер Лашпанов о возможном допуске к ЧМ
6 мая 2023, 17:20
В Екатеринбурге завершилось первенство России среди юниоров
23 марта 2023, 12:20Реклама