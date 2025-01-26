Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер планирует выступить на Играх-2028

Пятикратный олимпийский чемпион Ринер заявил о планах выступить на Играх-2028.

Французский дзюдоист Тедди Ринер планирует принять участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе .

«Игры-2028 по-прежнему в планах. Недавно я перенес операцию [на локте] именно для того, чтобы как можно быстрее вернуться к работе в наилучших условиях. И, прежде всего, чтобы продолжать мечтать об Олимпийских играх, потому что Лос-Анджелес обещает быть чем-то сумасшедшим. Особенно когда я знаю, что это будут мои последние четыре года [в спорте]», – сказал Ринер.

35-летний француз выступает в категории свыше 100 кг. На его счету три личных олимпийских золота (2012, 2016, 2024) и два командных (2020, 2024).

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