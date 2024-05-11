Российские дзюдоисты Лаврентьев и Махмадбеков стали призерами турнира Большого шлема в Астане

Российские дзюдоисты стали призерами турнира Большого шлема в Астане.

Данил Лаврентьев взял серебро в весовой категории до 73 кг. В финальной схватке он уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо.

Еще один россиянин Махмадбек Махмадбеков выиграл бронзу в той же весовой категории.

Турнир Большого шлема в Астане завершится 12 мая, россияне выступают в нейтральном статусе. Рейтинговые очки идут в зачет олимпийской квалификации.