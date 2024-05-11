Российские дзюдоисты Лаврентьев и Махмадбеков стали призерами турнира Большого шлема в Астане

Теги сборная России дзюдо Большой шлем сборная Италии по единоборствам Мануэль Ломбардо Махмадбек Махмадбеков Данил Лаврентьев Единоборства

Российские дзюдоисты стали призерами турнира Большого шлема в Астане.

Данил Лаврентьев взял серебро в весовой категории до 73 кг.  В финальной схватке он уступил итальянцу Мануэлю Ломбардо.

Еще один россиянин Махмадбек Махмадбеков выиграл бронзу в той же весовой категории.

Турнир Большого шлема в Астане завершится 12 мая, россияне выступают в нейтральном статусе. Рейтинговые очки идут в зачет олимпийской квалификации. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий