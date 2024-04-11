В Японии умер сумоист Акэбоно, первым из иностранцев удостоенный ранга екодзуны

Теги происшествия сумо Единоборства

Бывший профессиональный борец сумо Акэбоно Таро (имя при рождении – Чад Роуэн) скончался в возрасте 54 лет.

Как сообщает Kyodo, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Акэбоно родился на Гавайях в 1969 году. В Японии в 1993-м он стал первым из иностранцев, удостоенных высшего в сумо ранга екодзуны.

Также он 11 раз завоевывал Кубок императора и способствовал популярности сумо в 90-е годы, когда его соперниками были в том числе Ваканохана и Таканохана.

В 2001-м Акэбоно завершил карьеру в этом виде спорта и стал тренером, после чего также выступал в кикбоксинге и смешанных единоборствах.

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