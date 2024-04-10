Сумоист Михаханов о карьере: «Я был слабым с точки зрения сумо, потому что не мог бороться на полную. Больше думал о сопернике, а не о себе»

Анатолий Михаханов рассказал, почему его карьера в сумо сложилась не так удачно.

– Я так понял, что доброта мешала вам в сумо – слишком жалели соперников.

– Точно. Учитель постоянно говорил об этом. И рассказывал, что на высоком уровне руки не просто заламывают – там их готовы сломать. Он объяснял, что я не должен думать о сопернике, что, если хочу добиться успеха – должен быть жестоким. Вот за ковром – добрый. Но это же двуличие?

– Считаете?

– У японцев есть поверье, что у человека три лица. Первое он показывает миру, второе – близким и друзьям, а третье – это его естественное лицо. И последнее – самое важное. Это твое состояние души. Задай себе вопрос: улыбаешься ли ты, когда остаешься один на один с собой?

Самая сложная работа – с тем, кого ты видишь в зеркале.

– За соперников вы реально переживали?

– Очень! Потому что, когда я травмировал – люди восстанавливались год. Я был слабым с точки зрения сумо, потому что не мог бороться на полную. Больше думал о сопернике, а не о себе. Кстати, и Николай Валуев рассказывал мне, что всегда опасался бить в полную силу – боялся, что убьет. И как потом с этим жить? Он выглядит так, что может сломать кирпич об голову, но частичка доброй души в нем точно присутствует.

– Что вы чувствовали, когда травмировали кого-то?

– Ужас. Пришел как-то в больницу, хотел извиниться. А учитель того парня в шоке: «За что извиняться? Это же спорт». А я этим так и не проникся. Мне было жутко от одной мысли.

– Какие травмы получали люди во время схваток с вами?

– Да какие – колени ломались! Вот представь – его масса, он напрягается, а сверху еще мой вес. Связки просто не выдерживали. Человек стоит – и они рвутся… Я прям слышал это. Были открытые переломы, колени выгибались в другую сторону…

У меня было много проигрышей, когда я не мог надавить в полную силу, а в последний момент соперник убегал – и я заступал. Хотя стоило мне чуть сильнее прижать – никуда бы он уже не делся.

– Что вам говорили в мире сумо?

– Да не бойся – падай на них! А ты представь, что было бы. 290 кг! Не мог.

Мне один монгол, большая звезда, так прямо и сказал: если бы ты не был добрым, стал бы великим чемпионом. По-хорошему, я должен был быть жестоким и эгоистом. Но тогда это был бы уже не я.

– А ваш учитель принимал этот подход?

– В молодости он был как раз эгоистичным на татами, хотя добрым в душе. И когда у него появились дети – сразу закончил карьеру. Потому что после этого он уже не мог быть жестоким, нутро победило.

Он интуитивно чувствовал людей. И, глядя на меня, понимал, что я таким же большим чемпионом, как он, никогда не стану. Но его учение – это не только успехи в спорте. И он никогда меня не гнобил и не называл слабаком, – рассказал Михаханов.

«Мне говорили: падай на соперников». Интервью самого большого сумоиста в истории