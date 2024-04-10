Сумоист Михаханов: «Учитель в Японии – не просто тренер, а наставник по жизни. Назовет круг квадратом – и ты должен будешь согласиться»

Сумоист Анатолий Михаханов рассказал об обучении сумо в Японии.

– Вы переехали в Японию в 16?

– Да. На тот момент вообще не представлял философию сумо. Думал, они только борются. А попал во что-то вроде общежития. Мы сами и убирались, и готовили – пришлось научиться разделывать рыбу. Все это – часть большого обучения.

У нас было два этажа, это человек 50. Спали на полу – кинул матрас и нормально.

– Представляю, какой храп.

– Кто первый заснул, тот и победил.

– Из чего состоял день?

– Тренировались с 5-6 утра до 10. Начинали до восхода солнца, потому что летом жарко. Потом завтрак. Очень большой завтрак. Дальше одна группа готовила, другая убиралась, третья выносила мусор. Помогло, что я рос в деревне, адаптироваться было легче – привык к самостоятельности. А там ребята, которые были единственным ребенком в семье – часто не выдерживали и просились домой. Были и такие, кто убегал, увидев меня.

– Серьезно?

– Как-то пришли молодые парни, испугались, что я такой большой – и давай пятиться обратно. Хотя в Японии попасть в такую школу очень престижно. Берут далеко не всех. Иностранцев тем более. Я был единственным в нашем клубе.

– Сумо ведь переплетено с религией?

– Смотри, на соревнованиях мы жили в храмах. И для каждого храма это была большая честь. Сначала отправляли туда человек 6-7. Они готовили дохе – глиняную площадку, на которой борются и тренируются. И потом уже заезжали остальные 20-30 человек.

– Готовили все самые молодые?

– Старшие обязательно должны быть – они обучали молодых. Мне тоже постоянно приходилось ездить – и передавать опыт молодому поколению: «Здесь так, здесь вот так, тут такой обычай, а комнату учителю нужно готовить вот так». Хотя спал учитель тоже на полу.

В России сумо – спорт. А в Японии – учение. Абсолютно все проходят через уборку, готовку, прислуживание старшим. Это часть философии.

– Каково значение учителя в сумо?

– Это не просто тренер. Это наставник по жизни, которого ты обязан слушать. Назовет круг квадратом – и ты должен будешь согласиться. Черное белым – тоже. Я как-то возразил. Ну, был с чем-то не согласен. Японцы были в таком шоке! «Ты что, ты не имеешь права говорить так учителю». Сгладили в итоге только из-за того, что я иностранец.

– Иностранец там может стать до конца своим?

– Я был помощником своего учителя. Он оберегал меня как родного сына. Мы начали общаться очень близко. Он даже советы у меня спрашивал, хотя учителя делают это крайне редко.

– Философия соглашательства с учителем – в чем суть?

– А я это так и не принял. Считаю, что, если человек не прав – лучше сказать ему. Зачем подстраиваться? Это в какую сторону ветер подул, в такую ты жопу подставил – так? – рассказал Михаханов.

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