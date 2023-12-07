Чемпион мира по рукопашному бою Мачиев заочно приговорен к 15 годам за убийство росгвардейца

Чемпион мира по рукопашному бою заочно получил 15 лет за убийство росгвардейца.

Верховный суд Дагестана вынес приговор Шахбану Мачиеву, которого обвинили в убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале.

18 ноября 2018 года возле караоке-ресторана произошла перестрелка. Как сообщали в региональном СК РФ, росгвардеец получил множественные огнестрельные ранения при попытке пресечь групповой конфликт между людьми, находившимися у входа в заведение.

Тогда одним из подозреваемых в убийстве стал чемпион мира по рукопашному бою Мачиев, который также получил огнестрельное ранение и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Как только его состояние улучшилось, он был задержан и арестован.

В марте 2021-го Мачиева оправдали на основании решения присяжных, но вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение. Обвиняемый скрылся за пределами России и был объявлен в международный розыск.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Мачиева.