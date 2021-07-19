Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре стала первой спортсменкой, которую отстранили от Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Спортсменкой, сдавшей положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Токио, стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. Она пропустит Игры.

Олимпийский комитет Чили сообщает, что Агирре чувствует себя хорошо, но она не сможет выступить в Токио, так как ей предстоит десятидневный карантин.

Это первый случай отстранения спортсмена от Игр-2020 из-за коронавируса.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Турнир по тхэквондо начнется 24 июля.

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