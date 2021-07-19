Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре стала первой спортсменкой, которую отстранили от Олимпиады-2020 из-за коронавируса

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Спортсменкой, сдавшей положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Токио, стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. Она пропустит Игры. 

Олимпийский комитет Чили сообщает, что Агирре чувствует себя хорошо, но она не сможет выступить в Токио, так как ей предстоит десятидневный карантин. 

Это первый случай отстранения спортсмена от Игр-2020 из-за коронавируса. 

Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Турнир по  тхэквондо начнется 24 июля. 

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