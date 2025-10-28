0

Кайрат — чемпион Казахстана. Главные факты про сезон-2025

«Кайрат» в пятый раз стал золотым призёром Казахстанской Премьер-лиги. В прошедшем сезоне победа далась не так легко, как в прошлом году, однако с учётом продолжительной серии выступлений в рамках Лиги чемпионов результат можно считать превосходным.

Компания 1XBET, являющаяся генеральным партнёром «Кайрата», решила подвести итоги КПЛ для лучшего клуба Казахстана.

Чем запомнился сезон-2025?

Алматинский клуб стабильно провёл сезон. 59 очков — не лучший результат для чемпионской команды, но показатели заслуживают внимания. 53 забитых гола — второй результат в лиге (уступили только «Астане»). 

Показатель пропущенных мячей оказался самым низким в КПЛ — 19 голов. Результат не случайный: вратари «Кайрата» в этом сезоне проявили себя отлично не только в КПЛ, но и в Лиге чемпионов. 

Самая крупная победа алматинцев состоялась на Центральном стадионе — 5:0 против команды Самата Смакова, талдыкорганского «Жетысу»

Стоит отметить, что «Кайрат» трижды обыграл своего принципиального соперника — «Актобе» (в Суперкубке и двух матчах КПЛ), но при этом дважды уступил «Елимаю», который благодаря этим важным победам вернулся в еврокубки. С «Астаной» клуб сыграл дважды вничью. Примечательно, что в обоих матчах сначала отличался Марин Томасов, затем — Дастан Сатпаев.

Дастан Сатпаев — лучший бомбардир клуба.

14 голов — отличный результат для дебютного сезона во взрослом футболе. 17-летний форвард проявил себя не только как голеадор, но и как ассистент: 6 голевых передач — второй показатель в клубе после новичка команды Жоржиньо, на счету которого 7 пасов.

Сколько заработал «Кайрат» за победу?

По неподтверждённым данным, сумма призовых составила 1,075 миллиарда тенге от Премьер-лиги. 

В то же время компания 1XBET, как генеральный партнёр клуба, выделила 200 000 000 тенге, подтвердив свою неизменную поддержку и веру в алматинский «Кайрат».

Компания 1XBET поздравляет «Кайрат» с чемпионским титулом Казахстана!

Пять лет сотрудничества — пять лет побед, рекордов и преодоления новых высот.

Вперёд, «Кайрат»! Новые вершины нас ждут

