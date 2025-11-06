Английский уикенд. Прогноз на АПЛ

В ближайшие выходные любителей футбола ждет прекрасный тур АПЛ. Английский футбол возвращается с тремя невероятными встречами. Прогнозы на них дали аналитики компании 1XBET.





Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, 08.11.2025 – 17:30

«Шпоры» мощно стартовали в новом сезоне, демонстрируя яркий и атакующий футбол. Однако поражение от «Челси» стало холодным душем — команда потеряла не только очки, но и уверенность.

«МЮ», напротив, постепенно выправил курс после неудачного старта. Сейчас у манкунианцев такая же сумма очков, как у «Тоттенхэма» и «Челси» — по 17, но стабильности по-прежнему нет: победы чередуются с нервными концовками.

Прогноз от 1XBET: обе забьют (ДА) или тотал больше 2.5. Ожидается равная игра, с обилием моментов. Голы — почти гарантированы.

Сандерлэнд — Арсенал, 06.11.2025 – 22:30

Главная сенсация сезона против главного претендента на титул. «Сандерлэнд» не просто удивил — он вошёл в топ-4 и уверенно держится среди лидеров, показывая зрелую игру. Но теперь — настоящее испытание.

«Арсенал» же сейчас неудержим: у команды самая длинная серия побед и «сухих» матчей в мире. Артета идеально выстроил баланс между атакой и обороной, а голкипер «канониров» переживает лучший отрезок в карьере.

Прогноз от 1XBET: победа «Арсенала» и тотал меньше 3.5 . «Сандерлэнд» способен навязать борьбу, но мощь «Арсенала» слишком велика в данный момент.

Манчестер Сити — Ливерпуль, 09.11.2025 – 21:30

Матч уровня финала любого турнира. «Сити» тихо, но уверенно подкрался к вершине таблицы и теперь не имеет права оступиться — конкуренция в топе бешеная. Эрлинг Холанд включил режим «машины по забиванию голов» и готов решать судьбу встречи в одиночку. Получится ли у него забить вновь?

«Ливерпуль» пережил сложный осенний отрезок, но победа над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов вернула уверенность. Команда Арне Слота способна удивить, особенно в матчах против фаворитов.

Прогноз от 1XBET: Победа «Манчестер Сити» . Вероятно нас ждёт открытая и эмоциональная встреча с обилием атак, но команда в голубом сейчас выглядит более удачливой.



