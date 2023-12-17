Томпсон впервые проиграл в UFC удушающим. До боя с Рахмоновым было 5 поражений решением и один нокаут

40-летний ветеран UFC Стивен Томпсон впервые проиграл сабмишеном в UFC в бою против Шавката Рахмонова.

Американский боец выступает в американском промоушене с 2012-го года, и в его карьере было пять поражений решением и один нокаут.

Напомним, Рахмонов задушил Томпсона в конце второго раунда на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США).

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