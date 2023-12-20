Экс-чемпион UFC Джамал Хилл: «Одна вещь, которую я заметил в Шавкате – по нему попадают»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл прокомментировал бой Шавката Рахмонова против Стивена Томпсона на UFC 296.

«Это был интересный бой. Эти несколько минут Вондербой выглядел четко. В первом раунде он смотрелся хорошо, как старый добрый Вондербой. Была одна вещь, которая всплыла уже после боя – с голеностопом Шавката были серьезные проблемы. И теперь мы уже знаем, что у него был разрыв или перелом в голеностопе, поэтому он не выбрасывал кики. Его движения выглядели немного не так.

Но одна вещь, которую я заметил в Шавкате – по нему попадают. По нему можно попадать и это заметно в его последних поединках. По нему определенно можно наносить удары. Он сам представляет угрозу и вполне способен закинуть ответочку, способен схватить тебя, удерживать и контролировать, а затем финишировать. Он стал первым, кто сумел добиться сабмишна против Вондербоя, так что красавчик!» – отметил Хилл.

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