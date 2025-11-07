Обзор сезона 2025/26 1XBET Pro Hokei Ligasy

Сезон 2025/26 чемпионата Казахстана по хоккею подарил множество интересных сюжетов — от умеренной классики до громких прорывов. Ниже — ключевые итоги и аналитика.

Победитель и фавориты

По итогам регулярного чемпионата лидером стала команда «Номад», набравшая 44 очка в 25 матчах, с разницей шайб 105–54.

На втором месте — «Сарыарка»: 25 матчей, 37 очков, разница шайб 83–55.

Третье место разделили «Торпедо» и «Кулагер». У «Торпедо» — 24 игры и разница шайб 100–44, у «Кулагера» — 25 матчей и 72–56 соответственно.

Анализ выступлений

— «Номад» можно считать образцовой командой сезона: самый высокий показатель по очкам и впечатляющая разница шайб. Это говорит о том, что команда не только делала результат, но и доминировала.

— «Сарыарка» выступила достойно, но уступала лидеру прежде всего в стабильности: меньше ярких матчей и чуть больше пропущенных шайб.

— «Торпедо» показало отличную оборону (всего 44 пропущенные шайбы) и уверенный баланс. А «Кулагер», несмотря на близкие показатели, по разнице шайб выглядит немного слабее.

— Далее в таблице идёт «Арлан» — 28 очков, 22 игры, разница 60–59. Команда чаще побеждала, чем проигрывала, но минимальная разница (+1) говорит о тяжёлых матчах и борьбе на грани.

— В нижней части таблицы находятся команды, которым предстоит серьёзная работа. Например, «Актобе» — всего 9 очков и разница шайб 29–81.

Для чемпионства и долгосрочного успеха «Номад» — пример того, как нужно играть. «Арлан» пока не впечатляет в регулярке, и остаётся вопрос: чего ждать от действующих чемпионов в плей-офф?

1XBET Pro Hokei Ligasy находится на экваторе сезона, и у клубов ещё есть время улучшить позиции перед стартом решающей стадии.

