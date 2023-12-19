Стерлинг о Рахмонове: «Он ничего не противопоставил Томпсону в плане ударки»

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг признался, что ожидал большего от Шавката Рахмонова в бою со Стивеном Томпсоном.

— Что касается боя Шавката... Он ничего не противопоставил Томпсону в плане ударки, что меня озадачило. Я думал, что Шавкат, вроде как, высокоуровневый ударник. Я знаю, что у него 100% финишей, но я считал, что главной вещью, которая его отличала, была именно его элитная ударка вкупе с элитным грэпплингом. Но в ударке я не увидел ничего, что бы удивило меня.

Это было классно, но «Вандербой» просто диктовал темп, и затем вторую половину первого раунда его просто прижимали к сетке. До второго раунда «Вандербой» справлялся довольно неплохо», – сказал Стерлинг, эфир которого приводит YouTube-канал «Чейл Соннен на русском».

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