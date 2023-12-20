Чейл Соннен о бое Рахмонов – Колби: «Мне нравится, но я не уверен, что Колби примет это предложение»

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен поделился мнением о потенциальном поединке между американцем Колби Ковингтоном и представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

«Мне нравится предложение о поединке между Ковингтоном и Рахмоновым. Но я просто не уверен, что Дана сделает такое предложение Колби. Кроме того, меня беспокоит следующее – а примет ли его сам Колби? Я не знаю, что он сейчас чувствует. Подниматься на эту гору столько раз, сколько это делал он… Карьера Колби – загадка»

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