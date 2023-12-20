Чейл Соннен о бое Рахмонов – Колби: «Мне нравится, но я не уверен, что Колби примет это предложение»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен поделился мнением о потенциальном поединке между американцем Колби Ковингтоном и представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

«Мне нравится предложение о поединке между Ковингтоном и Рахмоновым. Но я просто не уверен, что Дана сделает такое предложение Колби. Кроме того, меня беспокоит следующее – а примет ли его сам Колби? Я не знаю, что он сейчас чувствует. Подниматься на эту гору столько раз, сколько это делал он… Карьера Колби – загадка»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий