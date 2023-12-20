Боец UFC Алексеева: «Мне кажется, что Шавкат Рахмонов сможет стать президентом Казахстана»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Шавката Рахмонова в поединке со Стивеном Томпсоном.

«Я ни капли в нем не сомневалась. Шавкат отлично работает в стойке, и борьба у него на высочайшем уровне. Он уверенно разобрался с Томпсоном, которому просто нечего было предложить.

Без сомнений, Шавкат – будущий чемпион UFC и легенда Казахстана. У него есть все, чтобы стать казахстанским Мухаммедом Али. Честно говоря, мне кажется, что в будущем он может стать президентом Казахстана или, как минимум, министром спорта», – сказала Ирина.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий