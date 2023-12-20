Боец UFC Алексеева: «Мне кажется, что Шавкат Рахмонов сможет стать президентом Казахстана»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала победу Шавката Рахмонова в поединке со Стивеном Томпсоном.

«Я ни капли в нем не сомневалась. Шавкат отлично работает в стойке, и борьба у него на высочайшем уровне. Он уверенно разобрался с Томпсоном, которому просто нечего было предложить.

Без сомнений, Шавкат – будущий чемпион UFC и легенда Казахстана. У него есть все, чтобы стать казахстанским Мухаммедом Али. Честно говоря, мне кажется, что в будущем он может стать президентом Казахстана или, как минимум, министром спорта», – сказала Ирина.

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