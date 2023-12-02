Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) опубликовала фото со своим молодым человеком.
Избранник Лукас – азербайджанский чемпион в тяжелом весе по версии UBO International Тариэл Джафаров (24-6, 22 КО).
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