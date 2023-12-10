Магомед Кабардиев о своем возвращении: «Хочу подраться с Бакытовым»

Чемпион NAIZA в легком весе Магомед Кабадриев рассказал о своем возвращении в октагон:

«После того как я начал драться в России, все начали писать или записывать видео, мол, я испугался, убежал. Я провел пять боев в Naiza и во всех одержал победу. Больше всего я хочу подраться с Азаматом Бакытовым. Он постоянно вызывает меня, но я здесь и никуда не уходил. Это будет большой бой двух легковесов. Очень хочу доказать, что он переоценивает свои возможности. Я нахожусь на другом уровне»

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