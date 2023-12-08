Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в лиге Naiza: «C кем мне там драться?!»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал подробности победы над японцем Масато Накамурой на турнире Naiza 55 в Астане.

«Очень приятно — вышел на победную серию. Да, был настроен закончить бой досрочно, быстро. Не хотел доходить до подсчета очков, потому что хватает уже — сколько боев по очкам проиграл… Так что надо было так сделать.

Что дальше — посмотрим. Сейчас все впереди. Будем ждать хороших новостей. Не предлагает ли Нурбек Карабала задержаться в Naiza FC? Да не. Чего там в Naiza задерживаться — с кем мне там драться?! Не с кем же там драться», — заявил Жумагулов.

6 декабря Жумагулов победил Накамуру техническим нокаутом в первом раунде.

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