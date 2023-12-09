Жасулан Акимжан о причине поражения от Поне: «В день поединка я заболел»

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан объяснил причину проигрыша французу Джейсону Поне на турнире Naiza 55 в Астане.

«В день поединка я заболел. Не стал об этом говорить, но это конкретно сказалось. Восстановлюсь — попрошу реванша. Если он не испугается»

6 декабря Поне (24-15-1) победил Акимжана (10-3) раздельным решением судей.

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