Рафиков проведет поединок с экс-бойцом UFC

Фаниль Рафиков проведет бой с экс-файтером UFC Карлосом Ждоном де Томасом из Филиппин.

Филиппинец дрался в лучшей лиге мира в 2017 году, однако проиграв два боя, был уволен из лиги.

Бой Рафиков – де Томас состоится на турнире NAIZA 56 21 декабря в Алматы.

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