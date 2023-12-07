Джейсон Поне про Жасулана Акимжана: «Он может попасть в UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Джейсон Поне после победы над Жасуланом Акимжаном поделился мнением о шансах казахстанца оказаться в UFC:

 «Думаю, что по урону, нанесённому оппоненту, и точным ударам я был далеко впереди. Так что не понимаю, почему один из судей отдал победу ему… Да, я удивлён раздельным решением. Жасулан остаётся всё таким же хорошим бойцом, но у нас был хороший план на этот бой.

Есть ли после этого поражения у казахстанца шансы попасть в UFC? Теперь оказаться там стало проще, потому что этот промоушн проводит много турниров, и я думаю, что самое сложное — это остаться там, а затем дойти до Топ-10 или пояса. Думаю, что, конечно, он может попасть в UFC — но после поражения это будет уже другая история. Однако хорошая новость в том, что все мы можем становиться лучше — и мой соперник наверняка вернется более сильным»

Поне победил Акимжана раздельным решением судей в поединке на турнире Naiza 55 в Астане.

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