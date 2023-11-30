Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»
Американец Джефф Нил спрогнозировал исход поединка Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:
«Я отдаю предпочтение Шавкату. Ему надо будет брать «Вандербоя» в клинч. Не знаю, правда, насколько легко это будет сделать, но я ставлю на Шавката»
Противостояние станет частью турнира UFC 296 в Лас-Вегасе и пройдет 16 декабря (утром 17 декабря в Казахстане).
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