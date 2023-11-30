Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»

Американец Джефф Нил спрогнозировал исход поединка Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:

«Я отдаю предпочтение Шавкату. Ему надо будет брать «Вандербоя» в клинч. Не знаю, правда, насколько легко это будет сделать, но я ставлю на Шавката»

Противостояние станет частью турнира UFC 296 в Лас-Вегасе и пройдет 16 декабря (утром 17 декабря в Казахстане).

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Муж Рахмоновой о продолжении карьеры Соры: «Спорт – это часть нашей жизни, Сора еще осчастливит казахский народ»

Чимаев назвал условие для боя с Рахмоновым