Казахстан выиграл историческое золото на ЧМ по карате

Казахстан показал исторический результат на чемпионате мира по карате в Будапеште (Венгрия). Команда выиграла три медали.

Молдир Жанбырбай завоевала золото в кумите в весе до 50 килограммов. В финале она победила итальянку Эрминию Перфетто.

Это первая золотая медаль Казахстана на чемпионатах мира. Самым большим успехом до этого была серебряная медаль Дархана Асадилова в 2008 году в Токио.

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