NAIZA назвали нового претендента на титул лиги

После турнира лиги NAIZA в Ташкенте, в официальных сетях лиги был назван новый претендент на титул в наилегчайшем весе.

Им стал непобежденный Баглан Жаканша, который в соглавном бою решением судей выиграл у Лазизхона Узбекова.

Титул в этом весе принадлежит казахстанцу Диасу Еренгаипову, который в декабре будет защищать его в бою против японца Руи Фукуда.

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