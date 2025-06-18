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Прогноз на Austin Major от экспертов 1xBet

Спонсор киберспортивных эмоций – компания 1XBET – подготовила прогноз на плей-офф главного турнира сезона в Counter-Strike.

Напомним, что в состав 8 сильнейших коллективов попали: Team Spirit, Team Vitality, MOUZ, FURIA, paiN Gaming, The MongolZ, NAVI и FaZe CLan. 

Сенсаций в списке команд нет, если не считать paiN Gaming, которые выбили Virtus.Pro с казахстанским игроком ICY. Каждая команда может выиграть трофей, а матчи предполагаются невероятно близкими, так как посев коллективов крайне сбалансирован.

Team Spirit – MOUZ: 20.06.2025 00:00

donk и компания прекрасно провели турнир, не проиграв ни одной карты. 3-0 и комфортный выход в плей-офф. Однако, соперник в лице MOUZ, которые плохо начали турнир c 0-2, подошли к финальной стадии более заряженными на успех победив в 3 матчах подряд. Сильная пара ¼ финала. 

Прогноз от 1XBET: победа Team Spirit со счетом 2-1. Букмекеры считают, что данный исход менее вероятен, чем 2-0 в исполнении Team Spirit. Но история игр против “мышек” показывает, что “драконам” будет сложнее чем считают аналитики букмекерских компаний. 

FURIA – paiN: 20.06.2025 04:30

Утром мы станем свидетелями первого плей-офф для molodoy, который является единственным представителем Казахстана на турнире. Данил Голубенко прекрасно отыгрывает на турнире и какие-то paiN не смогут его остановить! 

Прогноз от 1XBET: победа FURIA 2-0. Сильнейшая команда Бразилии явно готова подтверждать своё реноме. Разница между коллективами очень велика.

NAVI – Team Vitality: 20.06.2025 23:00

Все аналитики пророчили французам легкий выход в плей-офф, но сразу же проиграли, зарубив ставки и прогнозы в игре. Но буквально сразу же показали своё мастерство в оставшихся играх, где победили в 3 матчах подряд, не оставив и шанса своим противникам. Украинский коллектив также не показал супер игры в начале турнира, но собрался и вышел в плей-офф. 

Прогноз от 1XBET: Фора 2 (-10.5). Кажется, что Vitality слишком сильны для NAVI. “Рожденные побеждать” не могут найти свою игру, поэтому вероятно проиграют 2-0 оппонентам, но мы хотим угадать преимущество по раундам. Предполагаем, что счет на двух картах суммарно составит 13-26 (7-13, 6-13), но подстрахуемся и возьмем фору поменьше. 

FaZe Clan – The Mongolz: 21.06.2025 03:30

Наверное – это будет самый популярный матч на турнире. Эффект возвращения s1mple на профессиональную сцену не заставил себя долго ждать. Александр Костылев не просто вернулся в большой CS, но и выдал невероятный перформанс. Симпл стал топ-5 игроком на турнире и явно поймал кураж. “Поймать кураж” – то, как FaZe CLan второй мажор подряд выходят в плей-офф. У монгольского коллектива есть сложности, особенно перед зрителями. Молодой состав азиатской команды вероятно не может совладать с нервами на сцене. 

Прогноз от 1XBET: победа FaZe Clan. Делаем прогноз на победу коллектива s1mple. Игра на кураже точно может сломить и без того ложную игру монголов перед трибунами. Но также FaZe побеждали The MongolZ на групповой стадии со счетом 2-0. 

Лицензированный букмекер 1XBET рад представить прямые включения из Остина на своих сайте и приложении для всех зарегистрированных игроков. Врывайся в борьбу лучших коллективов мира и болей за своих фаворитов.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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