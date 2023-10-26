Шон О’Мелли предложил провести бой Рахмонова с другом Конора

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Диллон Дэнис Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора, боец Bellator Диллон Дэнис мог бы подписать контракт с лигой Даны Уайта и сразиться с пятым номером рейтинга полусредневесов Шавкатом Рахмоновым:

«Дэнис очень хочет попасть в UFC. Я думаю, для Даны Уайта это беспроигрышная ситуация. Подпишите его в UFC на один бой и дайте самого жесткого парня. Если он победит, то вы получите новую звезду. Если его измочалят, то этот бой завирусится повсюду. Дайте ему Рахмонова. Дайте ему убийцу»

Напомним, что у Рахмонова уже назначен бой на 16 декабря против Стивена Томпсона.

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2 комментария

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xmthc6zby7
💯👌
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MAKS$$
Шону надо меньше болтать и не прятаться от Двалишвили, иначе он чемпион так себе…он кроме Стерлинга не у кого не выиграл как должен побеждать Чемпион, Петром Яном его бой не убедил, А Двалишвили победил Яна так что не было вопросов, так что…лучше пусть докажет что он заслужил этот пояс
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