Шон О’Мелли предложил провести бой Рахмонова с другом Конора

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора, боец Bellator Диллон Дэнис мог бы подписать контракт с лигой Даны Уайта и сразиться с пятым номером рейтинга полусредневесов Шавкатом Рахмоновым:

«Дэнис очень хочет попасть в UFC. Я думаю, для Даны Уайта это беспроигрышная ситуация. Подпишите его в UFC на один бой и дайте самого жесткого парня. Если он победит, то вы получите новую звезду. Если его измочалят, то этот бой завирусится повсюду. Дайте ему Рахмонова. Дайте ему убийцу»

Напомним, что у Рахмонова уже назначен бой на 16 декабря против Стивена Томпсона.

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»