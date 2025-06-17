Аналитика Olimpbet на матчи Клубного чемпионата мира между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией», а также «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса и японской командой «Урава Ред Даймондс»

Группа F. «Флуминенсе» (Бразилия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 17 июня, 21:00 (время Астаны)

Бразильский карнавал против немецкого порядка – примерно так можно описать предстоящее сражение между клубами из Рио-де-Жанейро и Дортмунда.

Эксперты Olimpbet считают безоговорочным фаворитом представителя Бундеслиги, его шансы на победу расцениваются почти в четыре раза выше.

Интересно, что «Флуминенсе» дошел до финала предыдущего КЧМ, в котором, правда, уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:4.

Дортмундцы же ранее ни разу не принимали участие в Клубном чемпионате мира, зато становились победителями Межконтинентального кубка, который проводился до создания этого турнира. Это было очень давно – в 1997 году. Тогда «шмели» со счетом 2:0 обыграли другую бразильскую команду – «Крузейро».

За игрой «желто-черных» можно было следить по недавнему розыгрышу Лиги чемпионов или первенству Германии. Что же из себя представляет «Флуминенсе» – в некотором смысле загадка.

Но не надо забывать, что клуб является четырехкратным чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года. Да и возглавляет эту команду достаточно известный в прошлом игрок сборной Бразилии Ренату Гаушу, который в качестве футболиста побеждал на Copa America. Есть у него успехи и на тренерском поприще – как, например, выигрыш в 2017 году Кубка Либертадорес с «Гремио».

А капитанит во «Флуминенсе» легендарный Тиягу Силва, которому в сентябре исполнится 41 год! Тот самый защитник по прозвищу «Монстр», который выигрывал итальянскую Серию А с «Миланом», семь раз побеждал во французской Лиге 1 в составе ПСЖ, а вместе с лондонским «Челси» становился обладателем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира 2021 года.

В общем, зрителей ждет интереснейшая битва, в которой аналитики Olimpbet отдают серьезное предпочтение «Боруссии» не только по счету, но и по такому игровому показателю, как угловые. Их, к слову, в матче на арене «Метлайф» в Ист-Ратерфорде ожидается не менее десяти.





Группа Е. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Урава Ред Даймондс» (Япония). 18 июня, 00:00

«Ривер Плейт» – один из популярнейших футбольных клубов Аргентины и наиболее титулованный в стране. «Миллионеры» из Буэнос-Айреса 38 раз выигрывали титул чемпиона местной Примеры – это национальный рекорд.

Кроме того, «полосатые» не раз обладали различными континентальными трофеями и даже побеждали в Межконтинентальном кубке. А в 2015 году они доходили до финала Клубного чемпионата мира, уступив там 0:3 великолепной «Барселоне» во главе с Лео Месси.

Поэтому совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet видят в южноамериканцах явного фаворита матча с азиатской командой.

Достижения «Уравы», конечно же, намного скромнее. Впрочем, и японским «красным дьяволам» есть чем похвастаться, в том числе – и на международной арене. Они трижды становились победителями Лиги чемпионов АФК, уступая по этому показателю лишь саудовскому «Аль-Хилялю».

Конечно, по наличию звезд «Ривер» имеет серьезное преимущество перед «Уравой». За «миллионеров» выступают футболисты сборных Аргентины, Колумбии, Чили и Парагвая. Чего стоит один только 17-летний аргентинский вундеркинд Франко Мастантуоно, подписавший контракт с «Реалом», куда он переправится сразу после КЧМ.

Тем не менее не приходится сомневаться: «самураи» дадут бой южноамериканцам, хотя аналитики Olimpbet почти уверены, что в их ворота влетит не менее двух мячей. Кроме того, серьезный перевес «Ривер Плейт» ожидается и по угловым.