Ангелина Лукас потерпела первое поражение в профи карьере: «По записям судей с 1 по 7 раунд победила я, но после подняли руку сопернице»

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Казахстанка Ангелина Лукас провела бой с чилийской спортсменкой Даниэлой Асенхо (14-3-3, 2 КО) и проиграла ей. На кону в этом поединке стоял вакантный титул чемпионки WBC Silver в легчайшем весе.

«После того, как бой закончился, перед тем, как объявить победителя, рефери собрал судейские записки, по записям, которых с 1-го по 7-й раунд победила я. Подняли руку мне, но после этого рефери отвернулся к супервайзеру (она что-то сказала ему), и подняли руку моей сопернице», – прокомментировала у себя в социальных сетях поражение Ангелина.

Таким образом, Ангелина Лукас потерпела первое поражение в профессиональной карьере, а Даниэла Асенхо добилась пятнадцатой победы. Лукас выступает на профи-ринге с декабря 2021 года. Ранее она выигрывала чемпионские пояса по версиям WBC International и UBO.

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