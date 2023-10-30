Винченцо Гуальтьери о поражении от Алимханулы: «Рефери остановил бой слишком рано»

Немецкий боксер Винченцо Гуалтьери опубликовал в социальных сетях новый пост после досрочного поражения от казахстанца Жанибека Алимханулы в объединительном бою за титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе:

«Это мог бы быть мой год... Через три месяца после завоевания титула чемпиона мира IBF выиграть еще один пояс. К сожалению, это было не так... Хотя, на мой взгляд, рефери остановил бой слишком рано, в бою нет ничего плохого. К сожалению, разочарование во мне все еще очень глубоко, но я вернусь и получу то, что у меня отобрали. И титул чемпиона мира!»

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