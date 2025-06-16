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Кто фаворит Клубного Чемпионата Мира? Прогноз от экспертов 1xBet

В воскресенье начинаем следить за новым турниром – Клубным чемпионатом мира. КЧМ проводился и ранее, но состоял из нескольких матчей, где фаворитом всегда являлся европейский гранд. 

Сейчас же, в преддверии Чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, зрителей готовят к “соккеру” и проводят масштабную Мировую Лигу Чемпионов. 

Кто участвует в турнире? 

Европа: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Д (Германия), «Ювентус» (Италия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «РБ Зальцбург» (Австрия).

Южная Америка: «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Ботафого» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Бока Хуниорс» (Аргентина).

Центральная и Северная Америки: «Монтеррей» (Мексика), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Лос-Анджелес» (США), «Интер Майами» (США).

Африка: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР).

Азия: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Океания: «Окленд Сити» (Новая Зеландия).


Призовой фонд турнира составит 1 млрд долларов. Победитель турнира получит до 125 млн долларов. Кроме того, ещё 250 млн долларов будут переданы футбольным клубам по всему миру в качестве солидарных выплат. Стимул для команд явно присутствует. 

Согласно мнению экспертов компании 1XBET фаворитом КЧМ считается “Манчестер Сити”. Вероятно новые трансферы сделали свое дело. Вторым фаворитом является ПСЖ, который будет сильно мотивирован на победу, но остались ли силы на ещё один турнир? Ну, а в тройку лидеров по мнению 1XBET попала мюнхенская “Бавария”. 


Все матчи Клубного Чемпионата Мира будут доступны на сайте 1XBET. Болейте за своего фаворита вместе с главным спонсором спортивных эмоций.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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