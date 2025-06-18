«Реал Мадрид» – «Аль-Хиляль»: европейский рекордсмен против самого титулованного клуба Азии и не только в аналитике Olimpbet

«Реал Мадрид» (Испания) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). 19 июня, 00:00 (время Астаны)

По мнению специалистов, мадридский «Реал» – один из главных претендентов на победу в КЧМ-2025. В то время как «Аль-Хиляль» занимает лишь 18-е место среди 32-х участвующих в турнире команд.

При этом, напоминает Olimpbet, для испанцев сезон завершился провально. Саудовцы же оказались на второй строчке национального первенства. Также оба клуба сменили главных тренеров. С чем они подходят к первой битве в рамках клубного чемпионата?

Испанцы постараются показать лучшие качества

«Королевский клуб» из Мадрида входит в число самых именитых и авторитетных в мире. Он чаще всех выигрывал не только европейскую Лигу чемпионов, но и Клубный чемпионат мира – пять раз.

А еще «сливочные» четырежды побеждали в Межконтинентальном кубке – предшественнике КЧМ, и это тоже единоличный рекорд.

Нынешний турнир станет первым для нового тренера «сливочных» Хаби Алонсо, а также сразу нескольких новичков. Все они постараются продемонстрировать свои лучшие качества и стать любимцами у многомиллионной армии болельщиков «Реала».

Но соперник у испанцев тоже не лыком шит! Разумеется, первенство Саудовской Аравии не идет ни в какое сравнение с Примерой, а азиатская Лига чемпионов – с европейской.

Помогут ли «Аль-Хилялю» яркие звезды?

Между тем, «Аль-Хиляль» чаще других брал трофей в своем регионе. Да и состав у команды из Эр-Рияда что надо.

В воротах – марокканец Яссин Буну, в обороне – сенегалец Калиду Кулибали, в полузащите – португалец Рубен Невиш и серб Сергей Милинкович-Савич, в нападении – еще один представитель Сербии Александар Митрович, а также бразилец Малком. Да, лучшие годы у них, пожалуй, позади, но они по-прежнему способны ярко сиять и больно обжигать – в этом нет сомнений.

А возглавляет «Аль-Хиляль» не кто иной, как экс-тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги, принявший аравийскую команду всего две недели назад. Ему тоже есть что доказывать.

«Галактикос» – явные фавориты

Впрочем, аналитики Olimpbet не верят в то, что «Реал» испытает хоть какие-то проблемы в своем первом матче на КЧМ-2025. У «королевского клуба» намного больше шансов победить с перевесом в два мяча, нежели у его соперника добиться хотя бы ничейного исхода.

Кроме того, «галактикос» – явные фавориты и по угловым, которых в игре на арене «Хард Рок» в Майами ожидается не менее десяти.

«Манчестер Сити» (Англия) – «Видад» (Марокко). 18 июня, 21:00

Новая жизнь МС?

У «горожан» продолжается глобальная реконструкция состава, манкунианский клуб покидают многолетние лидеры, а новых вожаков пока не видно. Клубный чемпионат мира – отличная возможность перезагрузиться как для футболистов «Манчестер Сити», так и для главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Началом новой жизни после сезона без единого трофея для «Ман Сити» станет матч первого тура КЧМ против марокканского «Видада». Эксперты Olimpbet практически единодушны в том, что британцы – безоговорочные фавориты этого противостояния.

«Видад» – чемпион, но с приставкой «экс»

«Красные», конечно, не мальчики для битья. «Видад» – 22-кратный чемпион своей страны, неоднократный победитель африканской Лиги чемпионов и других континентальных турниров. Но, минувший сезон клуб из Касабланки провел не лучшим образом и финишировал на национальной арене лишь третьим.

Но по уровню футболистов в составе эти соперники, разумеется, несопоставимы. Если МС – это своеобразная сборная мира, то за «Видад» выступает всего три игрока национальной сборной Марокко.

По мнению аналитиков Olimpbet , «Манчестер Сити» продемонстрирует всю свою атакующую мощь и забьет не менее трех мячей. А наиболее вероятные авторы голов – норвежец Эрлинг Холанн и египтянин Омар Мармуш.