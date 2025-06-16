Рафиков одержал победу над Пираевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights Boxing в Казахстане

Турнир прошел 13 июня в Алматы.

Бой продлился все шесть раундов и завершился победой казахского бойца Фаниля Рафикова над россиянином Марифом Пираевым единогласным решением судей. Сам турнир проходил по правилам бокса.

Предыдущий бой Рафиков проводил против Ахмеда Алиева в Павлодаре, где также одержал победу единогласным решением судей.

В со-главном бою вечера БЕТСИТИ Fight Nights Boxing встречались Бергут Ходжибоев и Бекас Касенаем. Победу одержал Касенай раздельным решением судей.

Другие результаты вечера:

Марат Исаев победил Ернара «Донателло» Ерназарулы единогласным решением судей по итогам шести раундов;

Адиль Боранбаев одержал победу в четырех раундах над Маратом Хасановым;

Римма Волосенко в дебютном боксерском поединке победила Манжот Ратту из Индии.