Реклама
0

Рафиков одержал победу над Пираевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights Boxing в Казахстане

Турнир прошел 13 июня в Алматы.

Бой продлился все шесть раундов и завершился победой казахского бойца Фаниля Рафикова над россиянином Марифом Пираевым единогласным решением судей. Сам турнир проходил по правилам бокса.

Предыдущий бой Рафиков проводил против Ахмеда Алиева в Павлодаре, где также одержал победу единогласным решением судей. 

В со-главном бою вечера БЕТСИТИ Fight Nights Boxing встречались Бергут Ходжибоев и Бекас Касенаем. Победу одержал Касенай раздельным решением судей. 

Другие результаты вечера:

Марат Исаев победил Ернара «Донателло» Ерназарулы единогласным решением судей по итогам шести раундов;

Адиль Боранбаев одержал победу в четырех раундах над Маратом Хасановым;

Римма Волосенко в дебютном боксерском поединке победила Манжот Ратту из Индии.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Аналитика Olimpbet на матчи «Бока Хуниорс» – «Бенфика» и «Челси» – «Лос-Анджелес»
сегодня, 10:55Реклама
Кто фаворит Клубного Чемпионата Мира? Прогноз от экспертов 1xBet
сегодня, 07:45Реклама
Бетторы BETCITY ставят на «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ
вчера, 09:26Реклама
Olimpbet инвестирует в развитие первой казахстанской профессиональной киберспортивной лиги – MPL
11 июня, 13:22Реклама
Olimpbet на матче Узбекистан – Катар: «Это исторический момент!»
11 июня, 11:06Реклама
Лучшие бои в июне: с кем будут драться казахстанцы и кто сразится за титул, расскажет Olimpbet
10 июня, 12:00Реклама
Каковы шансы сборной Казахстана на домашнем матче против Северной Македонии по мнению Olimpbet?
9 июня, 11:07Реклама
Португалия – Испания: бетторы BETCITY выбрали фаворита финала Лиги наций
8 июня, 11:40Реклама
Двалишвили – О’Мэлли: бетторы BETCITY оценили шансы американца на реванш
7 июня, 12:20Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи отборочного цикла ЧМ-2026 Албания – Сербия и Австрия – Румыния
7 июня, 09:15Реклама