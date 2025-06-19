«Эти фамилии знают многие!» Каким будет усиление состава «Актобе»? рассказали Olimpbet
10 июля «Актобе» проведет в Варшаве первый матч квалификации в Лигу Европы против польской «Легии». Как клуб будет готовиться к противостоянию, рассказал Olimpbet главный тренер актюбинцев Вячеслав Левчук.
– Усиление состава, конечно, планируется. Не только перед Лигой Европы, но с прицелом на второй круг Премьер-лиги. Есть юридические моменты, из-за которых я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Но поверьте, к нам придут далеко небезызвестные ребята — их фамилии знают многие, – рассказал Вячеслав Левчук.
По словам тренера, «Легия» – не только самый серьезный соперник для «Актобе», но и самый сложный из всех, что достались другим казахстанским клубам на жеребьевке.
Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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