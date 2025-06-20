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«Фламенго» – «Челси»: бетторы BETCITY оценили шансы команд на победу

20 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира встретятся «Фламенго» и «Челси». Игра пройдет в Филадельфии начнется в 23:00 по времени Астаны.

Обе команды стартовали на КЧМ с уверенных побед. Бразильский клуб обыграл со счетом 2:0 «Эсперанс», лондонцы с таким же результатом одолели «Лос-Анджелес».

Победитель очной встречи практически гарантирует себе выход в плей-офф. Команды подходят к матчу без значительных кадровых потерь и в отличной форме. У «Фламенго» семь побед в восьми последних встречах, «Челси» выиграл девять из десяти прошлых матчей.

По мнению аналитиков BETCITY, фаворитом встречи является «Челси». На победу команды Энцо Марески предлагают кэф 2.15, на успех «Фламенго» дают 3.60, ничья идет за 3.40.

Эксперты склоняются к тому, что матч не будет сверхрезультативным. На тотал меньше 2.5 мячей можно поставить за 1.69. Этот исход зашел в пяти из шести последних игр «Челси» и в трех из четырех прошлых поединков «Фламенго».

На ТБ 2.5 предлагают 2.24, обмен голами можно взять за 1.94, на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 1.84.

Игроки BETCITY разошлись во мнениях относительно фаворита матча. 63% от всех ставок на исход пришлось на ничью. На победу «Фламенго» отдано 22%, на «Челси» – 15%.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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