Шара Буллет про бой Рахмонов – Томпсон: «Шавкат всегда прет, как танк»

Боец UFC Шара Буллет поделился своим мнением о бое Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:

«Честно скажу, что очень переживаю. Стивена Томпсона я уже хотел списать из-за возраста, но в последнем поединке с Холландом он реально показал искры. Вижу, что в своем возрасте он себя очень хорошо показывает. Я сам люблю работать ногами и, увидев его работу ног, могу сказать, что увидел высокий уровень. Его ноги действительно летают, он хорошо держит дистанцию и демонстрирует хороший тайминг. Что касается Шавката, то он всегда прет как паровоз и ищет свой шанс. Он ни на секунду не расслабляется и не отчаивается, так как постоянно настроен найти свой шанс в бою. Будет очень интересно. Томпсона мы рано решили списать со счетов, а этот бой будет для него последним шансом, чтобы вновь попробовать завоевать пояс. Он будет гореть желанием и мотивацией, также как и Шавкат. Только у Рахмонова это его первая возможностью завоевать титул, а у Томпсона, возможно, последняя»

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