Аналитика Olimpbet на матчи «Бока Хуниорс» – «Бенфика» и «Челси» – «Лос-Анджелес»

Как «Бенфика» и «Челси» стартуют на Клубном чемпионате мира?

Группа С. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Бенфика» (Португалия).

17 июня, 03:00 (время Астаны)

Это противостояние обещает быть очень интересным, ведь в нем сойдутся «Бока Хуниорс» – 35-кратный чемпион Аргентины – и «Бенфика» – рекордсмен по числу завоеванных титулов в Португалии – их у «орлов» 38.

Эксперты Olimpbet видят явным фаворитом этого матча европейскую команду, шансы которой на победу оцениваются почти в три раза выше.

При этом «Бенфика» не столь успешна на международной арене, как ее соперник. В клубной коллекции лиссабонцев всего два трофея, завоеванных за пределами родной страны, причем оба они были добыты еще в 60-х годах прошлого века.

Тем временем «Бока» трижды выигрывала Межконтинентальный кубок, который можно считать предшественником Клубного чемпионата мира. Последний раз это случалось в 2003 году. Однако друг с другом «сине-золотые» и «красные» прежде никогда не встречались, история их взаимоотношений начнется на арене «Хард Рок» в Майами.

Аргентинцы уступают португальцам по стоимости состава более чем в 4 раза, но входят в число сильнейших клубов Южной Америки.

Обе команды исповедуют агрессивный футбол, с явным акцентом на атаку. И вот еще что примечательно: в составе «Бенфики» выступает сразу четверо аргентинцев, в том числе – два чемпиона мира: Николас Отаменди и Анхель Ди Мария. Этот штрих, несомненно, добавит «перчинки» и без того жаркому сражению.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что португальцы поразят ворота «Боки», причем, скорее всего, не менее двух раз.

А наиболее вероятным автором гола они называют греческого нападающего лиссабонских «орлов» Вангелиса Павлидиса.

Группа D. «Челси» (Англия) – «Лос-Анджелес» (США). 17 июня, 00:00

Лондонские «аристократы» входят в пятерку основных фаворитов КЧМ-2025. А «Лос-Анджелес» замыкает второй десяток в списке претендентов на победу в турнире.

Поэтому совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet видят «Челси» безоговорочным фаворитом в матче с калифорнийским клубом.

При этом американскую команду не стоит считать совсем уж «темной лошадкой». Ее тренирует легендарный в прошлом футболист сборной США, участник трех мундиалей и бывший защитник немецкого «Ганновера» Стивен Черандоло.

А в нападении «Лос-Анджелеса» неизвестно какую по счету молодость переживает Оливер Жиру, чемпион мира в составе французов. Ранее он уже помог ЛА стать обладателем Открытого кубка США.

В общем, есть все основания ждать увлекательной игры с обилием опасных моментов и немалым количеством забитых мячей.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются, что матч на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Атланте будет «верховым». А наилучшие шансы отличиться голом, по их мнению, имеет новичок «Челси» Лиам Делап.