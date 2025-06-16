Реклама
0

Аналитика Olimpbet на матчи «Бока Хуниорс» – «Бенфика» и «Челси» – «Лос-Анджелес»

Как «Бенфика» и «Челси» стартуют на Клубном чемпионате мира?  

Группа С. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Бенфика» (Португалия). 
17 июня, 03:00 (время Астаны)

Это противостояние обещает быть очень интересным, ведь в нем сойдутся «Бока Хуниорс» – 35-кратный чемпион Аргентины – и «Бенфика» – рекордсмен по числу завоеванных титулов в Португалии – их у «орлов» 38.

Эксперты Olimpbet видят явным фаворитом этого матча европейскую команду, шансы которой на победу оцениваются почти в три раза выше.

При этом «Бенфика» не столь успешна на международной арене, как ее соперник. В клубной коллекции лиссабонцев всего два трофея, завоеванных за пределами родной страны, причем оба они были добыты еще в 60-х годах прошлого века.

Тем временем «Бока» трижды выигрывала Межконтинентальный кубок, который можно считать предшественником Клубного чемпионата мира. Последний раз это случалось в 2003 году. Однако друг с другом «сине-золотые» и «красные» прежде никогда не встречались, история их взаимоотношений начнется на арене «Хард Рок» в Майами.

Аргентинцы уступают португальцам по стоимости состава более чем в 4 раза, но входят в число сильнейших клубов Южной Америки. 

Обе команды исповедуют агрессивный футбол, с явным акцентом на атаку. И вот еще что примечательно: в составе «Бенфики» выступает сразу четверо аргентинцев, в том числе – два чемпиона мира: Николас Отаменди и Анхель Ди Мария. Этот штрих, несомненно, добавит «перчинки» и без того жаркому сражению.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что португальцы поразят ворота «Боки», причем, скорее всего, не менее двух раз.

А наиболее вероятным автором гола они называют греческого нападающего лиссабонских «орлов» Вангелиса Павлидиса.

Группа D. «Челси» (Англия) – «Лос-Анджелес» (США). 17 июня, 00:00

Лондонские «аристократы» входят в пятерку основных фаворитов КЧМ-2025. А «Лос-Анджелес» замыкает второй десяток в списке претендентов на победу в турнире.

Поэтому совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet видят «Челси» безоговорочным фаворитом в матче с калифорнийским клубом.

При этом американскую команду не стоит считать совсем уж «темной лошадкой». Ее тренирует легендарный в прошлом футболист сборной США, участник трех мундиалей и бывший защитник немецкого «Ганновера» Стивен Черандоло.

А в нападении «Лос-Анджелеса» неизвестно какую по счету молодость переживает Оливер Жиру, чемпион мира в составе французов. Ранее он уже помог ЛА стать обладателем Открытого кубка США.

В общем, есть все основания ждать увлекательной игры с обилием опасных моментов и немалым количеством забитых мячей.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются, что матч на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Атланте будет «верховым». А наилучшие шансы отличиться голом, по их мнению, имеет новичок «Челси» Лиам Делап.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кто фаворит Клубного Чемпионата Мира? Прогноз от экспертов 1xBet
сегодня, 07:45Реклама
Бетторы BETCITY ставят на «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ
вчера, 09:26Реклама
Olimpbet инвестирует в развитие первой казахстанской профессиональной киберспортивной лиги – MPL
11 июня, 13:22Реклама
Olimpbet на матче Узбекистан – Катар: «Это исторический момент!»
11 июня, 11:06Реклама
Лучшие бои в июне: с кем будут драться казахстанцы и кто сразится за титул, расскажет Olimpbet
10 июня, 12:00Реклама
Каковы шансы сборной Казахстана на домашнем матче против Северной Македонии по мнению Olimpbet?
9 июня, 11:07Реклама
Португалия – Испания: бетторы BETCITY выбрали фаворита финала Лиги наций
8 июня, 11:40Реклама
Двалишвили – О’Мэлли: бетторы BETCITY оценили шансы американца на реванш
7 июня, 12:20Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи отборочного цикла ЧМ-2026 Албания – Сербия и Австрия – Румыния
7 июня, 09:15Реклама
Аналитика Olimpbet на отборочные матчи между сборными Норвегии и Италии, а также Северной Македонии и Бельгии
6 июня, 10:05Реклама