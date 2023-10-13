Алимханулы о бое с Гуальтьери: «Я увидел страх в его глазах. Нокаутирую его»

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) сделал заявление после дуэли взглядов с немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО).

«Сегодня я посмотрел в глаза моему сопернику. Что я увидел? Я увидел страх. Я нокаутирую его, Иншааллах!», — написал в соцсетях Алимханулы.

Алимханулы и Гуальтьери встретятся на ринге в объединительном поединке 15 октября в Розенберге (штат Техас, США).

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