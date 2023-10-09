Алимханулы о бое с Головкиным: «Я не могу с ним драться, он мой брат»

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) высказался о потенциальном поединке c экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).

«Я не могу с ним драться, он мой брат», — цитирует Жанибека ESNews.

Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США). Тогда казахстанец победил техническим нокаутом во втором раунде канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).

В последний раз Головкин боксировал в сентябре прошлого года, когда судейским решением проиграл трилогию Саулю Канело Альваресу (60-2-2, 39 КО).

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