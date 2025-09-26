0

Топ-5 фактов которые могут сыграть в пользу Кайрата

Да, никто не спорит, мадридский «Реал» является фаворитом не только матча против “Кайрата”, но и всего предстоящего сезона в Лиге чемпионов. Однако не всё так безоблачно в игре испанского гранда. Команда пока идёт без поражений, но у фанатов «сливочных» уже были поводы для беспокойства. Голы с пенальти, уход от поражений против не самых серьезных противников. 

Эксперты компании 1XBET проанализировали обе команды и нашли те обстоятельства, которые в предстоящей встрече могут сыграть на руку казахстанского футбольного клуба:

У «Кайрата» сезон близится к завершению, тогда как «Реал» его только начинает. Новички мадридцев ещё не полностью вошли в игровой ритм, что даёт шанс алматинскому клубу. В атаке «Кайрата» играют яркие исполнители — Дастан Сатпаев, Валерий Громыко, Жоржиньо. Команда уже сыгралась и провела сильный сезон как в КПЛ, так и в квалификации ЛЧ.

Дальний перелёт также может сказаться на «Реале». Даже прямой рейс способен серьёзно утомить футболистов. Впрочем, и «Кайрат» имеет свой «рекорд Лиги чемпионов», преодолев путь до Лиссабона. По словам игроков, перелёт прошёл спокойно: большинство времени команда спала.

Фактор Алматы тоже играет свою роль. Город расположен на высоте, и туристы нередко жалуются на скачки давления из-за перепада высоты. Для хозяев же это привычные условия. В квалификации ЛЧ «Кайрат» показал идеальную статистику дома: 0 поражений и 0 пропущенных мячей. Добавим к этому смену часового пояса — и преимущество хозяев становится ещё ощутимее.

При этом груз ответственности на алматинцев минимальный. Болельщики благодарны команде уже за сам выход в групповой этап Лиги чемпионов и обеспечат мощную поддержку независимо от исхода матча.

Недооценка соперника со стороны «Реала» может обернуться проблемой. Вспомним пример с «Селтиком»: шотландцы посчитали «Кайрат» проходным соперником и поплатились за это. А в матчах со «Спортингом» алматинцы доказали, что умеют играть как в атаке, так и в обороне. Итоговый счёт не всегда отражает истинное содержание игры — и это важный сигнал для будущих соперников.

