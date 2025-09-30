Роберто Карлос встретился с фанатами в Алматы

Легендарный футболист и амбассадор компании 1XBET Роберто Карлос 29 сентября провёл закрытую пресс-конференцию в стенах гостиницы Novotel для подписчиков социальных сетей компании, которые подготовили свои вопросы легенде на странице 1XBET в Instagram. Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере: фанаты смогли напрямую пообщаться со своим кумиром и услышать его откровенные ответы. Каждый из присутствующих получил фирменную уникальную футболку с подписью бразильского футболиста.

Особое внимание Роберто уделил культуре Казахстана: он попробовал блюда национальной кухни, поделился впечатлениями и отметил их вкус. Кроме того, футболист познакомился с современными казахстанскими исполнителями и их клипами, высоко оценив уровень музыкальной индустрии страны. Все видео вскоре будут доступны на странице 1XBET в Instagram и YouTube.

Не остались без внимания и случайные прохожие — Роберто Карлос охотно фотографировался с жителями Алматы, подарив многим яркие и незабываемые эмоции.

«Казахстан встретил крайне гостеприимно, начиная с прилёта, где нас угощали различными сладостями и выпечкой. Каждый человек, с кем я встретился здесь, отнёсся уважительно и радушно по отношению ко мне», — отметил амбассадор компании 1XBET Роберто Карлос.

Пресс-конференция стала ярким событием для поклонников футбола и подписчиков 1XBET, укрепив связь бренда с фанатским сообществом и подарив незабываемые впечатления каждому участнику.

