Экс-чемпион мира Энди Ли про Алимханулы: «Он зачистит дивизион»

Бывший чемпион мира в среднем весе Энди Ли оценил перспективы действующего обладателя титула WBO Жанибека Алимханулы из Казахстана:

«На мировой сцене, пожалуй, лучшим является Жанибек Алимханулы. Мне кажется, он зачистит дивизион, если ему предоставится такой шанс»

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

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