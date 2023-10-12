Экс-чемпион мира Энди Ли про Алимханулы: «Он зачистит дивизион»
Бывший чемпион мира в среднем весе Энди Ли оценил перспективы действующего обладателя титула WBO Жанибека Алимханулы из Казахстана:
«На мировой сцене, пожалуй, лучшим является Жанибек Алимханулы. Мне кажется, он зачистит дивизион, если ему предоставится такой шанс»
Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»
«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA
Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»
Комментарии