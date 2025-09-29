Казахстанская федерация футбола и их партнер открыли футбольное поле в городе Костанай

В целях исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта Казахстанская федерация футбола запустила проект по реновации футбольных полей ALAN . Стартовавший в 2023 году проект проходит при поддержке УЕФА и компании 1XBET.





Основная цель проекта ALAN это повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в Казахстане.

В воскресенье в городе Костанай при поддержке проекта «Алан» и компании 1XBET поле стадиона «Тобыл Арена» было открыто после полного обновления. В рамках проекта по реновации футбольных полей с 2023 года уже реконструировано 18 площадок, на 2025 год запланировано обновление еще 9 футбольных полей.

Таким образом исполнение государственной программы создает для детей максимально комфортные условия для занятий спортом и открывает молодому поколению новые возможности для воплощения мечты.