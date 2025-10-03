0

Официальный беттинг-партнер серии ATP Challenger Tour // 1XBET и Айгерим раздают билеты на Almaty Open

Уже через неделю стартует самый ожидаемый среди казахстанских болельщиков теннисный турнир – ATP-250 Almaty Open! С 11 по 19 октября на Almaty Arena пройдет настоящий праздник для всех любителей Большого тенниса мирового уровня. А чтобы сделать это мероприятие еще интереснее, Официальный беттинг-партнер серии ATP Challenger Tour компания 1XBET и чемпионка Азии по дзюдо Айгерим Абилкадирова подарят 6 билетов для своих подписчиков.

Чтобы получить шанс выиграть билеты на Almaty Open, нужно выполнить самые простые условия – подписаться на 1XBET и Айгерим и оставить лайк и комментарий к закрепленной публикации в Instagram. Трое счастливчиков получат по 2 билета на самый масштабный праздник Большого тенниса и музыки! 

Да, все верно, кроме захватывающих матчей, гостей Almaty Open каждый день ждут музыкальные концерты, хедлайнерами станут Alem, Мирас Жугунусов, Ninety One, IL’HAN, Димаш Кудайберген и многие другие.

Ну а если вы хотите не просто посещать спортивные события, но приезжать туда на своем новеньком автомобиле – самое время подключиться к акции “Автобум 3.0” от 1XBET! Mercedes-Benz, BMW 5 серии или Toyota Camry? Решать только вам.

