Экс-чемпион мира Портер про Алимханулы: «Жанибек немного переоценен»

Бывший чемпион мира Шон Портер высказался об обладателе титула WBO в среднем весе Жанибеке Алимханулы в преддверии его объединительного поединка с чемпионом IBF Винченцо Гуальтьери:

«Я бы не сказал, что Жанибек себя не проявил, но он пока не дрался против элиты. Я знаю, что есть элитные парни, с которыми он мог бы выйти на ринг, но он пока этого не сделал. Одно время ходили разговоры о поединке Алимханулы и Андраде, но он так и не состоялся, как и пару других боев. Думаю, в целом можно сказать, что Жанибек немного переооценен. Я видел в его исполнении хороший бокс, но также видел и определенную непоследовательность. Так что ему нужно нацеливаться на бои с элитными соперниками и быть более последовательным»

Жанибек и Гуальтьери проведут бой 14 октября.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»