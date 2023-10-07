Алимханулы о бое с Гуальтьери: «Мы готовы взять два титула»

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) напомнил о своем предстоящем титульном поединке с немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО):

«До боя осталось восемь дней. Сегодня я закончил спарринговать. Мы готовы. Моя команда готова. Мы готовы взять два титула! На моем счету всего 14 профессиональных боксерских боев, и я — чемпион мира. Я уже дважды защищал свой титул. И скоро мне предстоит объединительный бой. Альхамдулиллах!».

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