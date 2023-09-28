Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

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Боец UFC из США Стивен Томпсон объяснил, почему в прошлом отказывался драться с казахстанским полусредневесом Шавкатом Рахмоновым, с которым они встретятся в октагоне 16 декабря:

«Где-то года полтора назад в UFC хотели, чтобы я подрался с Шавкатом. Если честно, в то время я даже не знал, кто это такой. Думаю, у него было всего пять боев в UFC, и я отказался от поединка, потому что понятия не имел, что это за парень. Уже потом я поискал и увидел его бои с Нилом Мэгни, Джеффом Нилом, и подумал: «О, да этот чувак хорош». И теперь он стоит выше меня в рейтинге. И я сказал UFC, что готов подраться с любым, кто выше меня по рейтингу»

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