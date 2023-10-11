Где смотреть бой Жанибек Алимханулы – Винченцо Гуалтьери, во сколько прямая трансляция 15 октября

В воскресенье 5 октября 2023 года пройдет объединительный поединок между чемпионом мира по версии WBO Жанибеком Алимханулы и обладателем титула IBF из Германии Винченцо Гуалтьери.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ АЛИМХАНУЛЫ – ГУАЛТЬЕРИ в ТЕХАСЕ, США.

Бой в прямом эфире покажет Qazsport (ссылка – тут), прямая трансляция вечера бокса начнется 15 октября в 07:00 по времени Астаны.

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