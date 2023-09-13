Али Кабдулла о контракте с ONE: «Пока подписывать контракт, который предлагают, желания нет»

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Али Кабдулла Спорт Казахстана

Казахстанский боец Али Кабдулла рассказал о предложенном контракте с лигой ONE:

«Насчет ONE FC — пока тишина. Рассматриваем варианты с другими лигами. Ищем варианты на долгосрочный контракт с ONE FC. Пока подписывать контракт, который предлагают, желания нет. Там есть свои нюансы. Но, возможно, продолжу драться в ONE Lumpinee. Может быть, и в совершенно другой лиге подерусь. Пока ждём».

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