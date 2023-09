Али Кабдулла о контракте с ONE: «Пока подписывать контракт, который предлагают, желания нет»

Казахстанский боец Али Кабдулла рассказал о предложенном контракте с лигой ONE:

«Насчет ONE FC — пока тишина. Рассматриваем варианты с другими лигами. Ищем варианты на долгосрочный контракт с ONE FC. Пока подписывать контракт, который предлагают, желания нет. Там есть свои нюансы. Но, возможно, продолжу драться в ONE Lumpinee. Может быть, и в совершенно другой лиге подерусь. Пока ждём».

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»